Model Emily Ratajkowski (28) überraschte ihre Follower mit ungewöhnlichen Bildern! Die hübsche Brünette und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) sind stolze Hundeeltern von Colombo. Auch sie befinden sich als kleine Familie zurzeit in Quarantäne, doch das hielt sie nicht davon ab, nun ein ganz besonderes Fest zusammen zu feiern: Emily und Sebastian schmissen für ihren geliebten Vierbeiner eine rauschende Hochzeit!

Ihr Hund Colombo heiratete eine putzige kleine Hündin. Wer war die Glückliche an seiner Seite? Es war keine Geringere als Happy, deren Eltern bei der Trauung natürlich auch dabei waren. Hierbei handelt es sich um Social-Media-Star The Fat Jew (38) und seine Frau Caitlin King. Sie verbringen im Moment viel Zeit mit Emily und Sebastian. "Gemeinsam in Quarantäne, also warum nicht unsere Kinder verheiraten?", schrieb das Model unter den Instagram-Bildern. Die Hunde würden sich sehr lieben, erklärte sie ihren Followern.

Ein guter Grund, um Champagner zu trinken, war es für die Freunde ebenfalls: Aufgestylt und glücklich posierten sie vor der Kamera. Natürlich trug auch Hund Colombo eine Krawatte. Zudem war seine Braut mit Blumen geschmückt und bekam einen kleinen Schleier. "Herzlichen Glückwunsch, Happy und Colombo", betitelte Emily die Bilder.

