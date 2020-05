Wie denkt Jacky über die Bedingungen bei Germany's next Topmodel? Die Castingshow war in den vergangenen Jahren immer wieder in Kritik geraten. Der Grund: Einige Kandidatinnen hatten der Produktion vorgeworfen, sie mit einem Knebelvertrag zu verpflichten. Das betrifft vor allem die Modelagentur von Günther Klum, die viele Nachwuchsmodels im Anschluss unter seine Fittiche nimmt. Auch Jacky hatte mit ihrer Unterschrift der Vereinbarung zugestimmt, bevor sie als Anwärterin in diese Staffel startete. Nun äußert auch sie sich zu den Bedingungen!

Jacky hat eine klare Meinung, die sie auf Instagram auch vertritt: "Jedes Mädchen kann die Reise beenden, konnte 14 Jahre lang GNTM im TV verfolgen und Erfahrungsberichte anschauen und hat die Möglichkeit, die Verträge in Ruhe und im Detail zu lesen." Genau wie alle anderen Teilnehmerinnen vor ihr habe sie aus freien Stücken gehandelt. Bezüglich des Vertrags gibt sie allerdings zu: "Ja, es gibt vielleicht die eine oder andere Zeile, die man in keinem anderen Agenturvertrag findet." Trotzdem sehe sie die Vorteile: "Welche Agentur ermöglicht einem Menschen einen so schnellen und betreuten Start in das öffentliche Leben?"

Tatsächlich hat es die 21-Jährige durch das Format schon vor dem großen Finale weit gebracht: Sie hat begehrte Modeljobs ergattert, durfte Modelmama Heidi Klum (46) auf die amfAR-Gala in New York begleiten und gehörte von Anfang an zu den Favoriten der Staffel. "Ich würde heute ohne GNTM nicht dort stehen, wo ich stehe!", betont die Pferdeliebhaberin.

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, Maribel, Anastasia, Tamara und Maureen von GNTM 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

MEGA Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara bei der amfAR-Gala in New York



