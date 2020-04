Kann Jacky bald den Germany's next Topmodel-Thron besteigen? Die 15. Staffel der Model-Castingshow geht in die heiße Phase. Aktuell kämpfen noch neun Mädchen darum, in die Fußstapfen von Simone Kowalski (22), Toni Dreher (20) und Co. zu treten. Heiße Anwärterin auf den Siegertitel, der am 14. Mai verliehen wird, ist Jacky. Negative Kritik hat die Pferdeliebhaberin noch nicht erfahren. Stattdessen hat Heidi Klum (46) sie von Anfang an in den höchsten Tönen gelobt. Doch hat die 21-Jährige wirklich Topmodel-Potenzial?

Jackys Chancen, es ins GNTM-Finale zu schaffen, stehen gut, denn gemeinsam mit Tamara Rebecca durfte sie Heidi zur AmfAR-Gala begleiten. Und Fans der ersten Stunde wissen: Nicht selten gab es Kandidatinnen, die danach auch Finalistinnen wurden. Mit der Dyson-Kampagne konnte die ehrgeizige junge Frau zudem einen der begehrtesten Jobs der Staffel absahnen. Doch das war nicht Jackys einziger Castingerfolg bei Kunden: Sie hatte auch die Ehre, für Christian Siriano (34) auf der New York Fashion Week zu laufen. Und auch bei den wöchentlichen Fotochallenges läuft es super für sie. Egal ob Shootings unter Wasser oder in luftiger Höhe – Jacky stellte sich bisher jeder Herausforderung und meisterte sie mit Bravour.

Dabei ist die tiermedizinische Fachangestellte gar nicht von Anfang an dabei – sie stieß als Nachrückerin erst in Folge zwei dazu. Doch was sagt Jacky selbst zu ihrem Favoritenstatus? "Ich freue mich sehr über die Tatsache, dass ich in den Augen vieler Zuschauer eine Favoritin bin, und das trotz meines Status als Nachrückerin", erzählte sie gegenüber Promiflash und betonte, sich darauf jedoch nichts einbilden zu wollen. "Ich freue mich einfach sehr über den Support von so vielen Menschen und bin sehr dankbar für das positive Feedback", so die Powerfrau mit indianischen Wurzeln.

Instagram / soul.companions GNTM-Kandidatin Jacky

MEGA Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara bei der amfAR-Gala in New York

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"



