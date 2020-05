Lisa und Lena (17) legen eine Kehrtwende hin – die Zwillinge sind tatsächlich auf TikTok zurück! Im März vergangenen Jahres hatten die Schwestern bekannt gegeben, ihren Account mit mehr als 30 Millionen Followern zu löschen. Für die Mädels war es damals an der Zeit gewesen, neue Wege zu gehen, wie sie im Netz erklärten. Davon haben sie nun offenbar genug, denn Lisa und Lena sind tatsächlich mit einem TikTok-Profil zurück auf der Bildfläche!

Das machten die Twins nun mit einem Instagram-Post öffentlich, der gleichzeitig ihr allererstes TikTok nach dem Comeback darstellt. Während im Hintergrund alte Musical.ly-Clips der Teenies laufen, tanzen sie davor zu einer Zeile aus Eminems (47) Hit "Without Me". "Wir sind so aufgeregt, wieder zurück zu sein! Wir haben so viele Anfragen und Nachrichten bekommen, dass wir zurück zu TikTok kommen sollen. Also haben wir uns die Zeit genommen, uns auf der App umzusehen und zu checken, was sich alles verändert hat", schrieben die beiden zu dem Mini-Video dazu. Offenbar gefällt Lisa und Lena die Plattform wieder! Ihre Followerzahl steigt dort seit ihrer Ankündigung beinahe exponentiell an.

Kurz nach der Löschung ihres Profils hatten die beiden damals noch erklärt, warum das soziale Netzwerk für sie nicht mehr Thema war: "TikTok hat sich krass verändert und wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr wirklich dahinterstehen", hatten sie im Interview mit Bravo verkündet. Wie findet ihr es, dass die beiden zurück auf TikTok sind? Stimmt ab.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Netz-Stars

Getty Images Lisa und Lena beim Launch-Event ihrer Buffalo-Kollektion in Berlin

GeorgWenzel/face to face Lisa und Lena bei "Ein Herz für Kinder" im Dezember 2018

