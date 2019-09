Im April dieses Jahres gaben Lisa und Lena (17) ihr TikTok-Aus bekannt – ein Schock für viele Fans! Auch wenn dieser Schritt für Deutschlands wohl bekannteste Zwillinge nicht leicht war, sind sie heute dankbar dafür. Immerhin können die beiden Blondinen ihrer Kreativität nun in ihrer neuen YouTube-Show "xLL" freien Lauf lassen. Doch warum haben sich die Schwestern für einen Neuanfang entschieden? Die beiden standen nicht mehr hinter dem Konzept von TikTok!

In einem Bravo-Interview offenbarte Lisa: "TikTok hat sich krass verändert und wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr wirklich dahinterstehen!" Im Gegensatz zu ihr habe ihre Schwester Lena anfangs große Probleme mit der Entscheidung gehabt, etwas Neues zu starten. Sie habe lange gezögert, einen Entschluss zu fassen. Doch heute sei sie wirklich froh, denn auf YouTube könnten die Twins viel kreativer sein. Genau das habe ihnen nämlich in der letzten Zeit gefehlt.

Doch was erwartet die Fans in dem neuen Projekt der Zwillinge? "Schauspiel, Musik, Entertainment und Moderation sind die vier Bereiche, die uns Spaß machen", lauteten Lisas Worte. Und genau das bieten die Webstars ihren Anhängern! Bereits am 23. August haben die beiden das erste Video der Entertainment-Show-Reihe veröffentlicht: Zu sehen war unter anderem ein Interview mit Aura Dione (34) sowie eine Go-Kart-Challenge gegen die Lochis.

