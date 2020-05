Die Germany's next Topmodel-Anwärterinnen sind sich in dieser Woche sicher: Nur noch ein Foto trennt sie von der alles entscheidenden Show, in der die diesjährige Gewinnerin der Sendung ermittelt wird. Kein Wunder, dass der Druck für Heidi Klums (46) Schützlinge hoch ist. Doch ist es wirklich schon soweit? Promiflash hat erfahren: Das Finale geht erst eine Woche später über die Bühne…

Die Indizien sprechen eigentlich für sich: In der heutigen Folge findet nicht nur das Shooting für die Harper's Bazaar statt, die Nachwuchs-Models müssen sich auch in Haute Couture beweisen. Selbst für gestandene Laufstegschönheiten gilt dies als die wohl anspruchsvollste Herausforderung. "Heute ist der Halbfinal-Walk und dementsprechend auch die allergrößte Challenge überhaupt", beteuert Jacky in einem Vorschau-Clip. Und auch Lijana ist sich sicher, dass es heute um alles oder nichts geht: "Jetzt vor Heidi zu treten, ist natürlich etwas ganz besonderes. Es geht um den Einzug ins Finale. Wir sind sieben Mädels, das heißt, es werden heute einige rausfliegen."

Larissa hält die Anspannung kaum aus – und bekommt sogar eine Panikattacke! "Sie tat mir wirklich, wirklich leid. Ich habe mit ihr da wirklich mitgelitten", zeigt Julia tiefes Mitgefühl. Doch handelt es sich tatsächlich schon ums Halbfinale? Gegenüber Promiflash bestätigte ProSieben bereits vor einiger Zeit, dass die Finalshow erst am 21. und nicht bereits am 14. Mai stattfindet.

