Es war das schlüpfrigste Detail der gestrigen Are You The One?-Doppelfolge! In der brandneuen Kuppelshow müssen zehn von Experten ermittelten "Perfect Matches" zueinanderfinden – selbst die Dates werden anhand zueinander passender Eigenschaften ausgelost. So wurden am Mittwochabend die Lebensträume der Single-Ladys auf Postern präsentiert, welche die Männer wiederum je nach persönlichem Interesse treffen mussten, um besagte Lady ausführen zu dürfen. Promiflash erfuhr von Laura Morante (29) allerdings: Ihr "Lebenstraum" stimmte im Grunde nicht so recht...

Im Gespräch mit Promiflash blickt Laura auf das ulkige Match zurück, bei dem René (29) ihr Playboy-Plakat traf. Dass der IT-Techniker sich allerdings nur aus Versehen eine Verabredung mit ihr erspielte – hatte er vorher sogar noch klargestellt, dass er mit einem Playmate absolut nichts anfangen könne – war bei Weitem nicht der einzige Fail! "Es ist nicht unbedingt mein 'Lebenswunsch', aufs Playboy-Cover zu kommen. Würde ich eine Anfrage kriegen, wäre ich nicht abgeneigt, aber es ist nicht mein Lebenswunsch, definitiv nicht. Ich fand es etwas traurig, dass ich darauf reduziert wurde", bedauert Laura nach der Ausstrahlung der Szenen.

Und wie sieht das Lebensziel der Friseurmeisterin dann aus? Ihr Wunsch könnte sich tatsächlich nicht weiter von einem sexy Nacktfoto unterscheiden: "Eine Familie zu gründen und meinen Lebenspartner, also mein Gegenstück zu finden", malt sich die 29-Jährige ihre perfekte Zukunft aus!

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, TV-Star

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Fernsehgesicht

Anzeige

Instagram / lauramorante___ "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de