Telefonieren nur mit Erlaubnis! Während ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel müssen die Kandidatinnen ihre Handys abgeben und können nur über das Festnetz in ihrer jeweiligen Unterkunft mit ihren Familien Kontakt aufnehmen. Die ehemalige Teilnehmerin Klaudia Giez (23) verrät nun gegenüber Promiflash, wie hart es wirklich ist, nur zu bestimmten Uhrzeiten an speziellen Tagen mit den Liebsten telefonieren zu dürfen: Sie habe phasenweise nur noch geweint!

Auch in dieser Staffel haben die GNTM-Girls ein- bis zweimal in der Woche die Möglichkeit, ihre Freunde und Verwandten in der Heimat anzurufen. Wie streng die Regelungen zu den Telefonzeiten wirklich sind, erzählt "Klaudia mit K" nun im Promiflash-Interview: "Es gibt Telefontermine und da musste man gucken, ob die Mutti ran geht oder nicht. [...] Das war die einzige Kommunikation nach Deutschland… Das war sehr, sehr hart." Vor allem zum Ende der Dreharbeiten sei der Druck immer größer geworden, aber trotzdem durfte man nicht öfter zu Hause anrufen: "An freien Tagen habe ich manchmal einfach nur geweint", gesteht die Brünette.

Auch zum Thema Privatsphäre bei den Telefonaten äußerte sich die 23-Jährige: Da sogar zu den Gesprächen immer die Kamera dabei war, empfehle sie, besonders persönliche Dinge lieber nicht zu besprechen. Das habe schließlich wenig mit der Show zu tun und sei für die Zuschauer nicht unbedingt interessant.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Felipe Simon Klaudia Giez, Ex-GNTM-Teilnehmerin

Instagram / massimo__sinato Die Top Ten von GNTM 2020 mit Vika Kleinfelder Cibis, Rebecca Mir und Massimo Sinató



