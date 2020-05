Dürfen Heidi Klums (46) Nachwuchsmodels essen, was sie wollen? Die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel nähert sich allmählich dem Ende. Nicht nur bei den harten Challenges auf dem Catwalk, bei Shootings oder Castings, sondern auch in der Modelvilla werden die Mädels stets von Kameras begleitet. Doch eines wird dabei fast nie gezeigt: Was und wie die Kandidatinnen essen. Nun gab die ehemalige Teilnehmerin Klaudia Giez (23) Aufschluss darüber.

Im Promiflash-Interview im Spreegold im Bikini Berlin erklärte die 23-Jährige: "Wir konnten etwas auf die Einkaufsliste schreiben, also so war es zumindest bei uns." Die Mädels hätten Sachen wie Nutella oder verschiedene Teesorten aufgeschrieben, die ihnen dann tatsächlich auch gekauft wurden. "Wir hatten wirklich so eine Auswahl, egal ob normale Milch, Sojamilch, Schokolade, Käse... Natürlich wurde auch gut eingekauft, also wir hatten auch viele Früchte, Salat", schwärmte Klaudia. Fast alle Wünsche seien erfüllt worden. "Zu mir kam keiner, der gesagt hat: 'Iss dies nicht, iss das nicht.' Also wir waren da schon wirklich frei", fuhr sie fort.

Klaudia stellte aber auch klar, dass man selbst auf seine Ernährung achten und sich manchmal auch zurückhalten müsse, wenn man an einer Modelshow teilnimmt. Für sie war das nicht immer einfach: "Ich glaube, viele wissen es nicht, aber ich habe wegen 'Germany's next Topmodel' zwei Kilo zugenommen."

