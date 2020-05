Klaudia Giez (23) ist fassungslos! Die Influencerin nahm 2018 an Heidi Klums (46) Castingshow Germany's next Topmodel teil und eroberte die Herzen zahlreicher Fernsehzuschauer. Mit ihrer quirligen und fröhlichen Art mauserte sich die Rothaarige blitzschnell zum Liebling der Staffel. Doch offenbar sind ihr nicht alle wohlgesonnen. Klaudia berichtete ihren Fans nun, dass sie ziemlich übel angefeindet wurde – und zwar wegen ihrer Herkunft.

"Wow Leute, ich bin gerade vom Supermarkt gekommen und ich bin menschlich so enttäuscht", erzählt sie in ihrer Instagram-Story. Sie könne es kaum fassen, wie rassistisch die Menschen noch immer sind. Sie lebe schon ihr ganzes Leben in Deutschland und sei in Polen nur geboren. "Und ich war halt am Telefon und habe Polnisch gesprochen und dann habe ich es zu spüren bekommen – und das war heftig", zeigt sich Klaudia entsetzt.

Sie wolle gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Daraufhin schildert sie die Situation nur ganz grob: "Es war ein Mann, der einfach nicht damit klargekommen ist, dass ich aus Polen komme. Er musste vorbei und dann hat er gegen mein Bein gekickt und so fing das Ganze an." Jetzt könne sie zwar darüber lachen, aber in dem Moment habe sie sich wirklich sehr über dieses fremdenfeindliche Verhalten geärgert.

