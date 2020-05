Kann sie überhaupt noch jemand vom Thron stoßen? Übernächste Woche ist es endlich so weit: Am 18. Mai steht nach 100 Tagen endlich der Gewinner von Big Brother fest. Und noch sieben Kandidaten sind im Rennen: Rebecca, Tim, Philipp, Cedric, Pat, Vanessa und Gina. Bis zum Finale sind es noch zehn Tage, doch die Promiflash-User haben bereits eine Favoritin: Es ist wie in der vergangenen Woche Gina!

Das Ergebnis war eindeutig (Stand: 08. Mai, 14:30 Uhr): In einer Promiflash-Umfrage stimmten von 2.412 Lesern 42,4 Prozent (1.022 Stimmen) für die 20-Jährige. Damit konnte sich die Blondine erneute den ersten Platz sichern, doch sie hat an Stimmen eingebüßt. Vergangene Woche stimmten 46 Prozent für sie. Ein heißer Konkurrent von Gina ist Pat: Er landete auf dem zweiten Platz und konnte 23,5 Prozent (566 Stimmen) für sich begeistern. Platz drei geht an Cedric, auf den 16,7 Prozent (403 Stimmen) fielen.

Das Schlussslicht bildet Tim – und das trotz (oder wegen) seiner Liebesspiele mit Mitbewohnerin Rebecca. Für ihn voteten nur 3,3 Prozent (79 Stimmen). Für seine Freundin reichte es immerhin für den fünften Platz mit 4,2 Prozent (102 Stimmen).

