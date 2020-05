Wer staubt die meisten Sympathiepunkte ab? Nur noch zehn Tage haben die Kandidaten bei Big Brother vor sich, bis das große Finale über die Bühne geht. Vor wenigen Tagen gab es wieder eine Eliminierungsrunde, in der sich am Ende Michelle und Cedric gegenüberstanden. Die Altenpflegerin konnte sich allerdings nicht durchsetzen und musste ihre Koffer packen. Jetzt kämpfen nur noch sieben Teilnehmer um den Sieg. Doch wer hat bei den Zuschauern im Moment die Nase vorn?

Können sich vielleicht Rebecca und Tim an die Spitze turteln? Die beiden sorgen seit einigen Tagen für Frühlingsgefühle im Haus. Nachdem sie sich immer weiter angenähert haben, knutschen und fummeln sie mittlerweile ganz ungeniert. Auch Philipp, Cedric und Pat wollen unbedingt das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Vanessa machte zuletzt mit ihrer Kuss-Offensive mit Michelle auf sich aufmerksam – ihr gönnt die Ausgeschiedene auf jeden Fall den ersten Platz.

Gina war in der vergangenen Woche am beliebtesten. Sie hatte sich in einer Promiflash-Umfrage fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen sichern können. Und auch in den Tagen davor hatte sie sich eindeutig zum Publikumsliebling gemausert. Doch wem stärkt ihr den Rücken? Stimmt ab!

Big Brother, Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother", 27. April 2020

Sat. 1 Pat Müller bei "Big Brother" 2020

© SAT.1 Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidatin

