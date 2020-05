Hat es sich für Ilka Bessin (48) bei Let's Dance ausgetanzt? Vor allem ihren Fans hat es die Komikerin wohl zu verdanken, dass sie bis ins Viertelfinale der beliebten Tanzshow gekommen ist – Woche für Woche musste sie sich vernichtende Urteile von Jury-Urgestein Joachim Llambi (55) anhören, kämpfte sich bis jetzt aber tapfer durch Walzer, Freestyle, Tango und Co. Jetzt sollte Ilka zusammen mit dem Profi Erich Klann (33) Slowfox aufs Parkett legen und wieder bekam der Bühnenstar keine Lobeshymnen zu hören: Ist ihr Exit damit so gut wie in Stein gemeißelt?

"Ich finde, es ist jetzt auch so, dass ich merke, dass ich an die Grenze komme! Die anderen vier Paare, die jetzt dabei sind – das ist einfach Oberliga! Ich bin eher Kreisklasse. Deswegen glaube ich, jetzt ist gut", gab die 48-Jährige ehrlich über ihr Können zu und bat ihre Fans damit indirekt selbst, nicht mehr für sie anzurufen. Und leider musste ihr auch Joachim Llambi zustimmen: "Was soll man da schön dran reden? Das bringt ja nichts. Ich glaube, da kommt keine Steigerung mehr."

Motsi Mabuse (39), die ebenfalls Teil des Jurorenteams ist, war es jedoch wichtig zu betonen, dass auch die Berlinerin ihren Platz in der Sendung verdient hat. Der Grund: "Das hier ist keine Meisterschaft, sondern eine Unterhaltungsshow. Respekt, dass du jede Woche mitnimmst, egal, was für Kommentare oder Punkte kommen, du bist motiviert dabei." Glaubt ihr, dass Ilka in dieser Woche rausfliegen wird? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Joachim Llambi mit dem "Let's Dance"-Pokal, 2020

Thomas Burg / ActionPress Erich Klann und Ilka Bessin bei "Let's Dance"



