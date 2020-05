Langsam geht es auf die Let's Dance-Zielgerade zu! Diesen Freitag steht das Viertelfinale der großen Tanzshow mit fünf Promis auf dem Programm – Laura Müller (19) musste vergangene Woche gehen. Die Pokal-Anwärter werden in der zehnten Show ganz schön abliefern müssen – und das gleich in zwei Einzeltänzen! Aufgrund der aktuellen Situation fällt der Trio-Tanz in diesem Jahr nämlich aus, dafür müssen die Tanzpaare in ihrer zweiten Performance ein bestimmtes Requisit einbauen. Wer diese Herausforderung wohl am besten meistern wird?

Ob sich Artistin Lili Paul-Roncalli (22) und Massimo Sinató (39) auch in der Folge heute Abend wieder die Poleposition sichern können? In der vergangenen Sendung räumten sie sowohl während des Einzelauftritts als auch im Tanzduell jeweils 30 Jury-Zähler ab. Auch Ninja Warrior-Star Moritz Hans und Renata Lusin (32) stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis – ihr cooler Freestyle und der einwandfreie Flamenco katapultierten sie in die nächste Runde. Wie auch die Wochen zuvor flashte Schauspieler Tijan Njie (28) ebenfalls das Publikum. Nach seiner emotionalen Rumba, die er seine Mutter widmete, flossen nicht nur bei dem Alles was zählt-Star die Tränen – auch Jurorin Motsi Mabuse (39) war tief berührt!

Sänger Luca Hänni (25) war Lili, Moritz und Tijan allerdings auch dicht auf den Fersen. Er bewegte die Zuschauer und Juroren mit einem gefühlvollen Contemporary an der Seite von Christina Luft (30). Hat er mittlerweile schon die größten Siegchancen? Komikerin Ilka Bessin (48) war im Punkte-Ranking allerdings stark abgeschlagen – sie musste auch in dieser Woche zittern. Dennoch wählten ihre Fans sie erneut in die nächste Runde. Viele Supporter waren davon begeistert, dass sie sich für ihren "Magic Moment"-Tanz sogar noch einmal in ihre Kultrolle Cindy aus Marzahn (48) verwandelt hatte – an der Seite von Oliver Pocher (42). Welcher Star hat aktuell die Nase vorn? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin, Moritz Hans, Christina Luft und Luca Hänni bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin und Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de