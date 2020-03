Sie schiebt eine ruhige Kugel! Vor einigen Wochen überraschte Chloë Sevigny (45) ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: Die "American Horror Story"-Darstellerin wird zum ersten Mal Mama. Mit ihrem Freund, dem Galerie-Besitzer Sinisa Mackovic, könnte sie aktuell auch in Zeiten von Corona offenbar kaum glücklicher sein – und das zeigte sie nun auch aller Welt: Eingepackt in dicke Klamotten, flanierten Chloë und Sinisa durch New York!

Paparazzi erwischten die beiden am Dienstag, wie sie ziemlich entspannt durch die US-amerikanische Millionenmetropole schlenderten – von der Coronavirus-Pandemie schienen sich die beiden ihre gute Laune dabei nicht nehmen zu lassen. In dicken Jacken und mit Handschuhen ausgerüstet, spazierte die 45-Jährige mit ihrem Partner durch den Big Apple. Das Paar erledigte noch letzte Einkäufe und verließ mit vollen Taschen einen Supermarkt.

Anfang Januar hatte die Schauspielerin die Schwanger-News auf subtile Art und Weise verkündet. Fotografen lichteten sie und Sinisa damals bei einem gemütlichen Spaziergang ab. Auf den Bildern zeigte sich der Serien-Star in einem engen Strickkleid, das seinen runden Babybauch besonders betonte. Dabei strahlte Chloë bis über beiden Ohren und auch dem werdenden Vater sah man förmlich das Glück an.

LRNYC / MEGA Schauspielerin Chloe Sevigny im März 2020

LRNYC / MEGA Chloe Sevigny und Sinisa Mackovic

Getty Images Chloe Sevigny, Schauspielerin



