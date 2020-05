Versteckt sich in Kourtney Kardashians (41) neuem Posting eine Nachricht an ihren Ex-Freund? Scott Disick (36) sorgte in den vergangenen Tagen für einige Schlagzeilen: Vor Kurzem ließ er sich in ein Therapiezentrum einweisen. Nachdem zuerst Gerüchte über einen Drogenrückfall kursiert waren, wurde nun klargestellt, dass er sich für die Verarbeitung des plötzlichen Verlustes seiner Eltern in Behandlung begeben hatte. Zwar brach Scott den Reha-Aufenthalt wieder ab, dennoch nutzte seine damalige Freundin und Mutter seiner Kinder Kourtney nun den Anlass für tiefgründige Worte an ihre Follower: Der Reality-Star rief zu mehr Selbstliebe auf!

Auf Instagram postete Kourtney nun ein Foto von sich und ihrer Tochter Penelope Disick (7) aus einem Sardinien-Aufenthalt. Als Nachricht an ihre Tochter verpackt, postete die Brünette dazu ganz schön nachdenkliche Zeilen: "Liebe dich zuerst selbst, verfolge deine Träume, mache Fehler (und lerne aus ihnen), glaube an einen Plan Gottes", beteuerte sie in dem Text. Man solle im Hinterkopf behalten, dass man selbst viel wunderbarer sei, als man es selbst glaubt: "Und, oh, so clever. Es gibt niemand anderen auf der Welt, der so ist wie du. Du wirst geliebt", erinnerte die 41-Jährige abschließend.

Auch wenn Scott und Kourtney schon mehrere Jahre nicht mehr zusammen sind, stehen sie stets im engen Kontakt. Mit den drei gemeinsamen Kids Penelope, Mason (10) und Reign (5) verbringen sie sogar Urlaube als Familie. Auch in der Familien-Doku Keeping up with the Kardashians ist Scott regelmäßig zu sehen und gilt beinahe als fester Bestandteil des berühmten Clans.

