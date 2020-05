Britney Spears (38) packt über ihre Familienplanung aus! Die Pop-Prinzessin ist seit 2016 glücklich an das Männer-Model Sam Asghari vergeben, nachdem sie sich beim Videodreh zu Britneys Single "Slumber Party" kennengelernt hatten. Mittlerweile sind die beiden ein echtes Power-Duo – sie verzücken ihre Fans mit süßen Paar-Schnappschüssen und gemeinsamen Work-out-Routinen. Bei so viel Zweisamkeit fragen sich viele Beobachter, ob Brit und Sam bald einen Schritt weiter in ihrer Beziehung gehen wollen. Nun bekommen sie von der Sängerin die Antwort!

Die "Toxic"-Interpretin soll bei ihrem jüngsten Gerichtstermin angegeben haben, dass sie mit Sam eine Familie gründen will. "Britney hat dort Ende des vergangenen Jahres erzählt, dass sie gerne noch ein Baby bekommen würde. Aber ihr Vater ist dagegen, dass Britney schwanger wird", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Doch warum hält sie die Meinung ihres Papas Jamie Spears (67) davon ab, mit Sam Nachwuchs zu bekommen? Seit ihrem Nervenzusammenbruch im Jahr 2008 ist Jamie der gesetzliche Vormund der Sängerin – und hat in Britneys Privat- und Berufsleben ein Wörtchen mitzureden. Die Beauty hatte zuletzt vor Gericht versucht, ihrem Dad die Vormundschaft zu entziehen – doch der Antrag wurde abgelehnt.

Britney ist bereits Zweifach-Mama. Mit ihrem Ex Kevin Federline (42) hat sie zwei Söhne, die mittlerweile im Teenager-Alter sind. Doch die 38-Jährige kann ihre Kinder nicht jeden Tag sehen. Wegen einer neuen Sorgerechtsvereinbarung leben Sean Preston (14) und Jayden James (13) bei ihrem Vater.

