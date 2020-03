Ganz schön heiß! Seit knapp vier Jahren sind Britney Spears (38) und ihr Freund Sam Asghari ein Paar. 2016 tauchte der Hottie erstmals in dem Musikvideo zu "Slumber Party" an Britneys Seite auf – und kurz darauf machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Immer wieder teilen die beiden Turteltauben seitdem private Momente mit ihren Fans. Jetzt begeisterten die zwei ihre Follower mit einem sexy Foto-Shooting zu Sams Geburtstag.

Bei einer privaten Foto-Session, die die Sängerin via Instagram stolz mit ihrer Community teilte, inszenierten sie und ihr Lover sich in ganz schön verführerischen Posen. Auf den Bildern steht der Fitness-Trainer hinter seiner Liebsten und die beiden zeigen sich eng umschlungen: Mal lächeln sie verliebt in die Kamera, ein anderes Mal schmiegt sich die blonde Beauty verführerisch an ihren Freund. Dabei trägt Sam eine Badehose, während Britney in einem weißen, knappen Spitzen-Body posiert. In diesen Outfits kommen die trainierten Körper der beiden optimal zur Geltung. Zu den sexy Fotos schrieb Britney: "Happy early Birthday an diesen Mann!!! Ich bete ihn an und liebe ihn mehr als alles andere. Happy Birthday, Sam Asghari!"

Dass der 26-Jährige und die Musikerin stets füreinander da sind, demonstrierte auch dieser kürzliche Vorfall: Beim Tanzen brach sich Britney das Bein und wurde daraufhin königlich von ihrem Liebsten umsorgt. Möglicherweise dankte die 38-Jährige ihm dies mit dem rührenden Geburtstags-Post.

Lumeimages / MEGA Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im März 2020

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im Januar 2020



