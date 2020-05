Sarah Harrisons (28) Bauch wird immer runder! Anfang des Jahres hatten die schöne Influencerin und ihr Mann Dominic (28) ihren Fans die freudige Nachricht verkündet: Gut zwei Jahre nach der Geburt von Tochter Mia Rose (2) erwarten sie ihr zweites Kind! Schon wenig später offenbarte das Pärchen zudem, dass sie wieder eine Tochter bekommen. Inzwischen ist Sarah schon in der 27. Schwangerschaftswoche – und zeigt stolz, wie sehr sich ihre Kugel in den vergangenen Monaten entwickelt hat!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Zweifach-Mama am Samstag eine Collage, deren Bilder sich bis auf ein Detail gleichen: Auf dem oberen Bild trägt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin einen weißen trägerlosen Bikini, ihr Bauch ist superflach. Auf dem unteren Foto ist sie ebenfalls nur mit einem weißen Zweiteiler bekleidet – jedoch ist Sarahs Babybauch darauf schon kugelrund! Zu den Aufnahmen schrieb die 28-Jährige: "November 2019, Schwangerschaftswoche vier versus Mai 2020, Schwangerschaftswoche 27!" Sie erklärte zudem, der obere Schnappschuss sei am gleichen Tag entstanden, an dem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren habe: "Jetzt bin ich schon im siebten Monat!", freute sie sich.

Doch obwohl Sarahs Murmel auf dem Foto schon richtig üppig erscheint, hat sie in den vergangenen Wochen nicht allzu viel Gewicht zugenommen: "Aktuell plus sieben Kilo!", erklärte die Günzburgerin kürzlich. Bis zum Ende der Schwangerschaft schätze sie, noch circa weitere sieben bis acht Kilo anzusammeln.

Anzeige

Gulotta,Francesco/ ActionPress Sarah und Dominic Harrison bei den About you Awards

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de