So sehr hat sich Sarah Harrisons (28) Körper verändert! Die Influencerin versorgt ihre Community seit der Baby-Verkündung im Februar fleißig mit Updates zu ihren anderen Umständen. Mittlerweile hat sie die 27. Woche geknackt und trägt auch schon ein beachtliches Bäuchlein mit sich herum. Ihr zweites Kind wächst und wächst – und ist laut Sarahs Schwangerschafts-App bereits 31 Zentimeter groß und 750 Gramm schwer. Doch auch ihr eigenes Gewicht hat sich in der Zwischenzeit verändert.

Ein Fan wollte von der Blondine wissen, wie viel sie bereits zugenommen hat: "Aktuell plus sieben Kilogramm", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Doch da es noch drei Monate bis zum errechneten Geburtstermin sind, gehe sie davon aus, dass die Waage noch weiter in die Höhe gehen werde: "Ich denke, ich lande bis zum Ende bei circa 14 bis 15 Kilogramm. Bei Mia hatte ich plus 17 Kilogramm", erklärt sie.

Auch eine andere Neuigkeit teilten sie und ihr Mann Dominic Harrison (28) und sie vor einigen Tagen im Netz: Sie hätten einen Namen für ihr Baby gefunden, der ihnen beiden zusagen würde! Allerdings bleibe der vorerst geheim. "Aktuell möchten wir uns aber noch nicht festlegen – haben ja noch genug Zeit – daher werden wir diesen Namen auch noch für uns behalten", erklärte die werdende Mutter.

Instagram / dominic.harrison.official Die Harrisons im April 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

