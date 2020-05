Ariana Grande (26) musste sich in letzter Zeit mit fiesen Stalking-Attacken herumschlagen. Erst im März verschaffte sich ein Fan Zutritt zu ihrem Grundstück und versetzte der "God Is A Woman"-Interpretin damit einen ordentlichen Schrecken. Daraufhin suchte sich der Star rechtlichen Beistand und versuchte, eine einstweilige Verfügung gegen den Stalker zu erwirken – und in diesem Fall ist jetzt schon ein Urteil gefallen!

Ein Gericht entschied jetzt zu Gunsten von Ariana und erließ ein Verbot, wie TMZ berichtete. Demnach müsse der Mann für die nächsten fünf Jahre nicht nur gegenüber der Sängerin selbst einen Mindestabstand von knapp 90 Metern einhalten – auch ihrer Mutter, ihrem Zuhause und ihren Fahrzeugen dürfe er nicht mehr zu nahe kommen. Zusätzlich hätte es der Richter dem angeblichen Stalker auch verboten, in jeglicher Form Kontakt zu der Musikerin aufzunehmen.

Auch im Internet achtete die "7 Rings"-Sängerin in der Vergangenheit immer darauf, ihr Privatleben zu schützen. Vor allem in Sachen Beziehung und Liebe hält sie sich gerne bedeckt und äußerte vor Kurzem in einem Instagram-Kommentar: "Besondere und persönliche Dinge, die dich glücklich machen, im Internet zu teilen, kann sehr traumatisch werden."

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande singt bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards, 2020



