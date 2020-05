Brian May (72) hat große Schmerzen zu ertragen! Als Teil der Rockband Queen gelang dem Gitarristen bereits in frühen Jahren der große, internationale Durchbruch. Aufgrund der aktuellen Situation kann der Künstler momentan allerdings nicht auf der Bühne stehen – stattdessen vertreibt er sich die freie Zeit nun zuhause mit Gartenarbeit. Dabei fügte sich der Brite jetzt aber schmerzhafte Qualen zu: Brian hat sich den Gesäßmuskel gerissen!

"Ich schaffte es, meinen Gluteus Maximus in einem Moment der überbegeisterten Gartenarbeit in Stücke zu reißen", verriet Brian seinen Followern via Instagram mit einem Selfie samt Mundschutz. Nach dem Vorfall begab sich der 72-Jährige direkt ins Krankenhaus, um seinen schmerzenden Hintern durchchecken zu lassen. "Ich werde eine Weile nicht laufen können, geschweige denn ohne viel Hilfe schlafen, weil die Schmerzen einfach nicht nachlassen", erklärte der Rockstar.

Im gesunden Zustand ist der Muskel für die Bewegung zwischen Hüfte und Oberschenkel zuständig – dadurch dürfte die Verletzung nun bei jedem Schritt zu spüren sein. Doch Brian bleibt zuversichtlich: Ganz nach dem Motto "The Show Must Go On" bittet der Lockenkopf seine Fans um ein paar Tage Ruhe, um dann wieder vollkommen gesund zurückzukehren.

Instagram / brianmayforreal Brian May, Gitarrist

Getty Images Brian May, Musiker

Getty Images Brian May im Januar 2020



