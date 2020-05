Richard Lugner (87) umgibt sich gerne mit schönen Frauen! Der Unternehmer ist nicht nur bekannt dafür, jedes Jahr auf dem Wiener Opernball mit einer anderen Promi-Dame zu erscheinen – auch in seinem Privatleben wechselt er seine Partnerinnen häufig. Aktuell hat es ihm die Justizbeamtin Karin Karrer, die er auch "Zebra" nennt, schwer angetan. Dass er sie an seiner Seite hat, soll aber kein Zufall sein: Der 87-Jährige ist überzeugt davon, dass die Sterne ihm die passende Partnerin vermitteln!

Richard verrät in einem Promiflash-Interview, dass er sich in Liebessachen von einer Wiener Astrologin beraten lässt. Die habe dabei bisher immer einen guten Job gemacht: "Die hat mir damals von Cathy (30) abgeraten. Aber da war ich auf dem Weg zum Flughafen und habe sie in Deutschland getroffen und da meinte ich: Wir werden das schon hinkriegen." Tatsächlich hielt die Beziehung zu seiner inzwischen Ex-Frau aber nicht für die Ewigkeit.

Die Sternendeuterin sah in Richards Ex Andrea aka "Goldfisch" und seiner aktuellen Freundin hingegen passende Partnerinnen für den Baulöwen und lag damit wohl auch richtig: "Die sind nicht berechnend und ich bin recht zufrieden." Obwohl Richard offenbar ein sehr spiritueller Mensch und von der astrologischen Beratung überzeugt ist, verlässt er sich dennoch nicht ausschließlich darauf. "Und ich meine, das Leben muss man selber machen und die Astrologie ist nur ein Hinweis!", erklärt er.

Getty Images Goldie Hawn und Richard Lugner im Februar 2017 in Venedig

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Mai 2020

ActionPress Richard Lugner und Freundin Karin beim SemperOpernball im Februar 2020



