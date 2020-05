Schaut der Klapperstorch etwa noch einmal bei den Carpendales vorbei? Seit einigen Jahren gelten Annemarie (42) und Wayne Carpendale (43) als absolutes Promi-Vorzeigepaar. Mal mit niedlichen, mal mit lustigen Schnappschüssen aus dem Ehealltag halten sie ihre Fans auf dem Laufenden und zeigen damit regelmäßig, wie vernarrt sie noch immer ineinander sind. Im Mai 2018 wurde ihr Glück von der Geburt ihres ersten Nachwuchses Mads gekrönt. Nun glauben Fans, dass der Sohnemann bald schon ein Geschwisterchen bekommen könnte!

Eine Fotoreihe auf Instagram gab nun Anlass zur Baby-Vermutung. Auf den Schnappschüssen posiert die Moderatorin in einem grünen Sommerkleid – unter anderem auch von der Seite im Hohlkreuz. Und genau diese Aufnahmen sorgen nun für Verwirrung bei den Fans, denn bei der sehr schlanken TV-Bekanntheit zeichnet sich in der Körpermitte eine kleine Wölbung ab. "Ist das etwa ein kleines Bäuchlein? Dürfen wir uns auf Nachwuchs freuen?", lautet ein Beitrag in der Kommentarspalte. "Sie ist definitiv schwanger", ist sich eine weitere Userin sicher.

Andere Bildbetrachter sehen hingegen keinen Grund, von einer Schwangerschaft auszugehen – und finden solche Mutmaßungen schlichtweg unhöflich. "Jeder Mensch hat einen Bauch. Je nach Position, wie man steht, streckt man den entweder raus oder nicht", machte eine Supporterin ihrem Ärger Luft. "Geile Kommentare für eine natürliche Wölbung", merkte ein anderer Nutzer sarkastisch an.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Actionpress/ Gulotta, Francesco Annemarie und Wayne Carpendale beim Mon Cheri Barbara Tag



