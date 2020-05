Josephine Welsch (27) schwebt nicht nur im absoluten Mama-Glück! Das Leben der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrem Freund Robert Dallmann wurde vor einigen Wochen komplett auf den Kopf gestellt: Die Blondine hat gesunde Zwillinge geboren. 2018 begrüßten sie bereits Sohn Tristan, somit ist die kleine Familie nun zu fünft. Wie glücklich Josie über den Partner an ihrer Seite ist, verriet sie jetzt in einer süßen Liebesbotschaft.

Auf Instagram teilte die dreifache Mutter einen Schnappschuss von Wolf. Robert hält auf dem Foto eines der Babys im Arm und lächelt es liebevoll an. "Stolzer Papa! Bilder sagen so viel mehr als tausend Worte", schrieb sie zu der Aufnahme. Sie sei so froh, dass sie einander haben, vor allem nach einem so anstrengenden Tag. "Ohne dich, mein Schnittchen, würde ich das gar nicht schaffen", richtete sie rührende Worte an ihren Liebsten.

Wie turbulent der Alltag mit den Neugeborenen ist, offenbarte die 27-Jährige schon vor einigen Tagen. "Wir schlagen uns ganz tapfer", kommentierte sie ein Foto ihrer Babys. Sie habe gedacht, dass sie schon ein eingespieltes Team seien, doch es gebe mit den beiden immer wieder Überraschungen.

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann im Mai 2020

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und Robert Dallmann

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch' Zwillinge



