Endlich gibt es wieder frische Musik von Bob Dylan (78)! Das letzte Album von ihm, auf dem ausschließlich neue Lieder zu hören waren, erschien 2012 und trug den Titel "Tempest". Darauf folgten mit "Shadows in the Night" 2015, "Fallen Angels" 2016 und "Triplicate" 2017 drei Platten, die nur Coverversionen enthielten. Nach acht Jahren erscheint in wenigen Wochen aber endlich wieder ein Album des 78-Jährigen, auf dem neue Songs sind!

Laut The Guardian soll die Platte mit dem Namen "Rough and Rowdy Ways" am 19. Juni auf den Markt kommen und zehn Lieder enthalten. Drei Songs von dem Album wurden bereits veröffentlicht: "Murder Most Foul", welches 17 Minuten lang ist, "I Contain Multitudes" und zuletzt das Lied "False Prophet" an diesem Freitag. Eigentlich hatte Dylan dieses Jahr im April auch eine Tour durch Japan geplant, doch die Konzertreihe musste gecancelt werden.

2016 wurde dem Singer-Songwriter eine große Ehre zuteil: Er wurde von der Schwedischen Akademie mit der höchsten literarischen Ehrung ausgezeichnet: dem Literaturnobelpreis. Die Auszeichnung bekomme er dafür, "dass er neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Liedertradition schuf", so die Begründung der Schwedischen Akademie.

