Reese Witherspoon (44) sehnt sich offenbar nach der Mode der 90er-Jahre. Seit 1991 steht die Schauspielerin vor der Kamera und wirkte bis heute in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Über die Jahre hinweg hat die "The Morning Show"-Darstellerin auch so einige Trends mitgemacht. An den 90ern scheint Reese aber besonders zu hängen. Mit ihren Fans teilte sie nun einen niedlichen Schnappschuss, der sie zu Beginn ihrer Karriere zeigt.

"Ahhh... der 90er-Jahre-Style", schrieb die 44-Jährige zu einem alten Bild von sich auf Instagram. Sofort fällt auf, dass Reese keinen Trend des Jahrzehnts ausgelassen hat. Auf der Aufnahme trägt sie ein blaues Oberteil mit Spaghettiträgern, hat Bantu-Knoten auf dem Kopf, ihre Augenbrauen sind ultradünn gezupft und ihre Handgelenke und ihren Hals zieren mehrere Lederbänder. Ihre Fans feierten diesen Throwback-Look in den Kommentaren und auch Ashley Benson (30) gab zu: "Ich liebe das!"

Von wem die dreifache Mutter sich den Style damals abgeguckt hatte? "Ziemlich sicher ist Gwen Stefani für diesen Haartrend verantwortlich, Drew Barrymore hat diese Augenbrauen inspiriert und Jared Leto ist für mein Lederkropfband verantwortlich. Danke, Leute!", scherzte Reese unter dem Foto.

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon im Juni 2001

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Reese Witherspoon



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de