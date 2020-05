Ashlee Simpson (35) ist erstmals mit süßem Babybäuchlein gesichtet worden! Die Sängerin verkündete kürzlich stolz: Sie erwartet ihr drittes Baby! Ihre Schwangerschaft gab sie mit einem gemeinsamen Liebes-Selfie mit Ehemann Evan Ross (31) bekannt, das ihren positiven Test zeigte. Jetzt zeigte sich das Popsternchen zum ersten Mal nach der großen Bekanntgabe – und auf den Fotos ist bereits deutlich ihr Babybauch zu erkennen!

Mail Online liegt das Foto vor, das die werdende Mama beim Eiscreme-Holen mit ihrer Familie zeigt. In einem luftigen pinken Maxi-Jumpsuit und rosa Puschel-Schlappen spaziert die hübsche Blondine mit Töchterchen Jagger Snow Ross (4) an Hand durch L.A.. Unter dem lässigen Look deutlich zu sehen: ihre Schwanger-Rundung! Eine richtige kleine Kugel wölbt sich bereits unter dem Stoff und lässt den kleinen Knirps in ihrem Bäuchlein vermuten.

Es ist bereits die dritte Schwangerschaft der 35-Jährigen und das zweite Kind mit Evan. Mit Fall-Out-Boy-Bassist Pete Wentz (40) hat sie aus vorheriger Ehe einen gemeinsamen Sohn, Bronx. Schon vor Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hatte ein Insider gegenüber People erklärt, wie sehr sich Ashlee noch ein weiteres Mal Nachwuchs wünsche.

Instagram / ashleesimpsonross Sängerin Ashlee Simpson

Getty Images Evan Ross und Ashlee Simpson, 2020

Getty Images Ashlee Simpson und Pete Wentz, 2010



