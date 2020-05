Germany's next Topmodel geht nicht spurlos an Lijana vorbei. Die Hessin stellt in der aktuellen Staffel der Castingshow ihr Können unter Beweis. Mit ihrem Verhalten kommt die Tänzerin nicht bei jedem gut an. Immer wieder fällt sie den Zuschauern mit ihrer spitzen Zunge negativ ins Auge. Im Netz bekommt Lijana für ihren Show-Auftritt extrem viel Hate zu spüren, der jetzt auch auf ihren Körper Auswirkungen hat: Lijana hat zugenommen.

Am Freitag sprach das Nachwuchs-Model in einem Instagram-Livestream offen über ihre Zeit nach GNTM. Die ganzen negativen Kommentare über ihr Auftreten in der Sendung gingen offenbar nicht spurlos an ihr vorbei, denn Lijana hat an Gewicht zugelegt: "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich zugenommen habe, als ich zurückgekommen bin, wegen des ganzen Mobbings", erklärte sie ehrlich. Wie viele Kilo es genau sind, wolle sie nicht verraten. Aber "es ist definitiv deutlich über fünf…"

Nicht nur die Tänzerin wird fertiggemacht, auch ihre Familie bekommt Anfeindungen. Diese Nachricht teilte sie noch selbst auf Social-Media. Zu einem Bild mit ihrer Schwester schrieb der Klum-Spross: "Meine Familie bedeutet mir einfach alles! Jetzt zu sehen, wie sie leiden müssen, nur weil ich bei GNTM mitgemacht habe, ist unerträglich für mich!"

Anzeige

Instagram / lijana_ka Lijana, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / lijana_ka Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana

Anzeige

Instagram / lijana_ka Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lijana



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de