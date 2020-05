Gemma Atkinson (35) bezaubert mit einem süßen Baby-Update! Im vergangenen Juli durchlebte die Schauspielerin ein emotionales Auf und Ab. Gemeinsam mit ihrem Freund Gorka Marquez ist die Beauty zum ersten Mal Mama geworden – doch die Freude über ihren Nachwuchs wurde bei dem Paar von einem schweren Schock überschattet: Gemma wäre bei dem Kaiserschnitt fast gestorben! Inzwischen sind Mutter und Tochter aber wohlauf. Jetzt teilte die 35-Jährige ein zauberhaftes Foto von ihrem Familienglück!

Via Instagram veröffentlichte Gemma einen Schnappschuss von der kleinen Mia und ihrem Papa – die einen sonnigen Tag auf der Terrasse genießen. Vor allem das Mädchen lässt es sich dabei so richtig gut gehen: Mia planscht in einer Babywanne, während ihr Vater wachsam daneben sitzt. "Der Urlaub wurde dieses Jahr gecancelt, also gibt's statt dem Pool in Griechenland ein Bad im Eimer", witzelte die Mama darunter.

Neben Bildern aus ihrem Familienalltag teilt Gemma auch gerne Einblicke in ihren Trainingsalltag – und zeigt, wie sie für ihren schlanken After-Baby-Body trainiert hat. Ihr Motto dabei: "Macht euch bloß keinen Stress! Denkt immer daran, dass euer Körper etwas Unglaubliches geleistet hat und Zeit braucht", wie sie kürzlich unter einem Post betonte.

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinsons Tochter Mia und ihr Freund Gorka Marquez

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson mit ihrer Tochter Mia

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin



