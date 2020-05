Fiona Erdmann (31) erinnert sich im Netz an ihre verstorbene Mutter Luzie. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet gerade ihr erstes Kind. Im September wird der Kleine voraussichtlich das Licht der Welt erblicken. Sie genießt die Schwangerschaft in vollen Zügen, kann es aber auch kaum erwarten, endlich ihr Baby in den Armen zu halten. Dass ihre Mutter diesen Tag nicht mehr miterleben kann, stimmt sie traurig.

"Da wächst mein kleiner Schatz in mir heran, und ich bin so unglaublich stolz, bald selbst Mami zu sein, und im gleichen Moment fehlt der wichtigste Mensch in meinem Leben", schreibt Fiona in einem Instagram-Post zu einem Throwback-Pic ihrer Mutter. Der Feiertag sei ihr immer sehr wichtig gewesen, da sie ihrer Mutter immer zeigen wollte, wie sehr sie sie liebte. "Meine Mama war wirklich ein ganz ganz wundervoller, starker Mensch und hat mich so viel gelehrt", heißt es in dem Post weiter. Der Verlust schmerze noch immer sehr, aber ein Teil von der Verstorbenen lebe noch immer in ihr weiter.

Im Januar 2016 starb Luzie im Alter von 56 Jahren. Zwölf Jahre lang hatte sie zuvor gegen eine Nervenkrankheit gekämpft, doch keine Therapie hatte ihr helfen können. In einem Facebook-Post machte Fiona die traurige Nachricht damals öffentlich: "Für mich ist das, was in den letzten Wochen passiert ist, das Schlimmste, was mir jemals widerfahren ist. Es ist das passiert, wovor ich mich jahrelang gefürchtet hab."

