Wenn das nicht wahre Liebe ist! In den vergangenen Jahren hatte Erfolgsmusiker Justin Bieber (26) immer wieder mit unreiner Haut zu kämpfen. Erst im vergangenen Dezember hatte der Kanadier erneut einen heftigen Ausbruch: Zahlreiche Pickel und gerötete Stellen übersäten sein Gesicht. Doch damit ist jetzt fürs Erste Schluss: Seine Frau Hailey (23) hat Justins Hautproblemen nämlich den Kampf angesagt – und zwar erfolgreich!

Das berichtete das Ehepaar nun in seiner neuen Online-Doku The Biebers on Watch. Die Turteltauben haben die vergangenen Wochen in der Isolation sehr fleißig genutzt: "Sie hat jeden Tag an meiner Haut rumgedrückt und geschrubbt", schilderte Justin lachend. Außerdem habe Hailey ihren Gatten mit zahlreichen Gesichtsmasken, -Cremes und -Massagen behandelt. "Eigentlich hat Justin eine sehr gute Haut", erklärte das Model dazu. Jedoch habe er zuletzt oft an Akne-Ausbrüchen gelitten. "Jetzt will ich einen weiteren Schub verhindern. Gerade sieht es sehr gut aus!"

Das Ziel? Justin wünscht sich ein ebenso reines Antlitz wie seine Frau! "Deine Haut ist makellos", schwärmte er gegenüber Hailey – um sich kurz darauf gespielt zu ärgern: "Warum ist deine Haut so verdammt gut?" Ihre einfache Antwort darauf: "Gute Gene!" Außerdem halte sie sich an ein strenges Pflegeprogramm. So würde sie nie schlafen gehen, ohne sich vorher gründlich das Gesicht zu waschen.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020

MEGA Justin Bieber November 2019 in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2020



