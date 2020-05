Katy Perry (35) fiebert der Geburt ihres Kindes entgegen! Seit Anfang März ist bekannt: Die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Rund einen Monat später verrieten sie auch das Geschlecht – es wird ein Mädchen! Der Entbindungstermin fällt in den Sommer, und Katys Bauch hat bereits eine beachtliche Größe erreicht. Die Musikerin freut sich schon riesig, ihre Tochter endlich in die Arme schließen zu können.

"Ich bin so aufgeregt. Und ich denke, ich bin bereit, dem Club der Mütter endlich beizutreten", offenbart die 35-Jährige in einem Livestream von Shein Together. Gleichzeitig gibt sie Details ihrer Schwangerschaft preis und verrät, dass sie manche Tage emotional wirklich mitnehmen würden. Es gebe sogar immer wieder Momente, in denen sie wegen Kleinigkeiten in Tränen ausbreche. "Ich denke, das liegt an meinen Hormonen", mutmaßt sie.

Auch ein Insider offenbarte bereits gegenüber Us Weekly, dass das Paar derzeit einige Hoch und Tiefs durchmachen würde. "Katy hat ein schwaches Nervenkostüm, da sie zum allerersten Mal Mutter wird, und Orlando macht sich Sorgen, weil sie in der aktuellen Lage ein Kind in die Welt setzen", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry, 2019

Anzeige

MEGA Katy Perry im März 2020

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Glaubt ihr, Katy und Orlando werden ihre Tochter der Öffentlichkeit zeigen? Ja, das denke ich schon. Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de