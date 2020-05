Hilaria Baldwin (36) unterbricht auch hochschwanger nicht ihre Sportroutine! Die Buchautorin ist gerade mit ihrem fünften Kind schwanger. Voller Stolz präsentiert die Frau von Alec Baldwin (62) der ganzen Welt via Social Media ihren stetig wachsenden Babybauch. Auch wenn ihre Körpermitte immer größer wird – die Podcasterin gönnt sich jetzt nicht etwa mehr Ruhe. Wenn ihre Liebsten im Bett liegen, beginnt bei der Brünetten das Workout-Programm!

Auf Instagram teilt Hilaria mit ihren Followern ihr nächtliches Sportprogramm. "Jede Nacht, wenn meine ganze Familie schläft, gehe ich ins Badezimmer und treibe Sport. Auch wenn ich manchmal müde bin, fühlt sich mein Tag danach komplett an. Ich fühle mich danach mit meinem Körper so verbunden und ich kann mich in dieser stressigen Zeit besser auf meinen Atem konzentrieren", erklärte sie. In einigen Videos präsentiert die 36-Jährige dann auch, wie das abläuft: Im knackigen Sport-BH und nacktem Babybauch macht sie an der Kante ihres Waschbeckens Push-up-Übungen – oder sie stretcht sich. Die Mama-Kugel scheint ihr dabei nicht im Weg zu sein.

Gerade jetzt braucht Hilaria eine gute Auszeit. Aufgrund der aktuellen Situation ist sie nämlich mit ihren Kids allein zu Hause – und muss ihre drei Schulkinder als Ersatzlehrerin im Homeschooling unterrichten. "Es ist wirklich schwierig", machte sie auf Social Media klar.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, Frau von Alec Baldwin

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, Frau von Alec Baldwin

Anzeige

Instagram / hilaribaldwin Familie Baldwin am Ostersonntag

Folgt ihr der werdenden Mama im Netz? Klar! Nein, ich bin kein Fan! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de