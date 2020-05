Was ist denn bei Nicole Scherzinger (41) los? Die Sängerin hat auf einmal einen komplett neuen Style. Wegen der aktuellen Situation fiel die geplante Reunion-Tour ihrer Band Pussycat Dolls leider ins Wasser. Nun widmet sich Nicole offenbar lieber ihren Haaren. Auf ihrem Social-Media-Account zeigt sich die Musikerin nun in komplett neuem Look. Was sagen ihre Follower zu der neuen Frise?

Auf Instagram teilte Nicole einen Schnappschuss von sich mit blonder Mähne und im engen schwarzen Outfit aus Leggins und Top. Mit einer Hand greift sich die Frontfrau der Dolls verführerisch in die Haare, den anderen Arm lässt sie locker hängen. Eins fällt auf: Ihr Look ist dem von Olivia Newton-John (71) in dem Musikfilm Grease nachempfunden. Offenbar ist die 41-Jährige ein Fan des Streifens, schließlich kommentierte sie ihren Post mit den Worten: "You’re the one that I want". So lautet nämlich der Titel eines berühmten Songs aus dem Soundtrack von "Grease".

Anscheinend sind nicht alle Nutzer angetan von Nicoles Veränderung. Für viele Abonnenten ist die blonde Mähne offenbar zu viel des Guten. Sie kommentieren geschockt: "Nein, nicht blond!" und "Färbe deine Haare wieder schwarz". Der Großteil der User feiert sie aber für ihren Mut und ist angetan von dem Pic.

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Mai 2020

MEGA Sängerin Nicole Scherzinger

MEGA Pussycat Dolls im März 2020



