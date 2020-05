Will Sophie Turner (24) mit ihrem Schlabber-Look etwa ihre Schwangerschaftsrundungen kaschieren? Die Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (30) haben sich erst im vergangenen Jahr das Jawort gegeben – und das sogar gleich zweimal. Seit einigen Wochen machen die beiden allerdings durch ganz andere News von sich reden. Angeblich sollen sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Selbst dazu geäußert haben sie sich bisher allerdings noch nicht. Aber warum trägt Sophie in letzter Zeit so auffällig weite Kleidung?

Die Game of Thrones-Beauty zeigte sich in den vergangenen Wochen nur noch in Outfits, die ihren Bauch auffällig verdecken. Auch auf diesen Paparazzibildern, die Daily Mail vorliegen, scheint es so, als wolle Sophie ihre Körpermitte verstecken. Gemeinsam mit Joe spaziert sie auf den Schnappschüssen durch Los Angeles und trägt dabei ein besonders weites, kariertes Hemd. Einen möglichen Babybauch könnte man unter diesem XXL-Look sicherlich nicht mehr erahnen.

Dazu trug sie pinkfarbene Häschen-Plüsch-Pantoffel, eine karierte Gesichtsmaske und eine große Sonnenbrille. Auch ihr Mann setzte mit einem schlichten weißen T-Shirt, blauen Shorts und schwarzen Schlappen auf ein möglichst bequemes Outfit.

Anzeige

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Kalifornien

Anzeige

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020

Anzeige

BG028/Bauergriffin.com / MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de