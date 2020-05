Eins zu null für Elon Musk (48): Die Schlacht um die schrägsten Babynamen hat begonnen, und Gwyneth Paltrow (47) gibt sich direkt geschlagen. Weil der Tesla-Gründer seinen Nachwuchs tatsächlich X Æ A-12 nennen wollte, wurde eine Lawine an Reaktionen zwischen völligem Entsetzen und Begeisterung losgetreten. Auch Gwyneth schien von der Idee so beeindruckt zu sein, dass sie ihre Anerkennung öffentlich teilte: Der Tesla-Gründer habe mit seinem Vorhaben den Namen ihrer Tochter Apple (15) übertrumpft.

Auf Instagram kommentierte die Schauspielerin einen Post des InStyle-Magazines, der darüber informierte, wie X Æ A-12 ausgesprochen wird. "#chrismartin, ich glaube, wir müssen uns hinsichtlich des kontroversesten Babynamens geschlagen geben", witzelte die schöne Blondine. Vor 16 Jahren geriet die 47-Jährige in die Schlagzeilen, weil sie und Ex-Ehemann Chris Martin (43) ihr erstes Kind den ungewöhnlichen Namen Apple verliehen hatten. 2004 offenbarte die Schauspielerin im Interview mit Oprah Winfrey (66), dass es die Idee des Coldplay-Sängers gewesen sei. "Äpfel sind süß und gesund. Der Name ist auch biblisch", erklärte die Oscar-Gewinnerin ihre Beweggründe.

Inzwischen scheint Apple in Anbetracht anderer kurioser Promi-Babynamen gar nicht mehr so kontrovers wie damals. TV-Koch Jamie Oliver (44) nannte seine Kinder unter anderem Daisy Boo und River Rocket. So wirkt Gwyneths Namenswahl neben dem anderer berühmter Sprösslinge fast schon normal.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple und Moses

Charley Gallay / Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow 2014

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018



