Eine süße Überraschung für alle Kardashian-Jenner-Fans! Am 10. Mai 2020 feiert die Reality-Großfamilie nicht nur den Muttertag, sondern auch noch einen anderen besonderen Anlass: Psalm West (1), das jüngste Kind von Kim Kardashian (39) und Kanye West (42), wird heute ein Jahr alt. Dazu gratulieren ihm die Keeping up with the Kardashians-Stars natürlich im Netz – und teilen dabei einige zuckersüße und bisher unbekannte Bilder von Baby Psalm mit ihren Fans.

Auf Instagram postete Oma Kris Jenner (64) gleich mehrere Schnappschüsse mit ihrem jüngsten Enkelkind. Dabei sticht ein Bild besonders hervor: Darauf hält sie den kleinen Mann im Arm und gibt ihm einen dicken Schmatzer auf die Wange. Auch Psalms Tante Kourtney (41) widmete dem Kleinen einen Post und teilte eine Reihe von Fotos, auf denen sie den damals noch winzigen Psalm im Arm hält. "Herzlichen Glückwunsch Psalm, wunderschöner Junge mit einer besonderen Energie", schrieb sie zu der Bilderreihe.

Auch Khloe (35) veröffentlichte einige meganiedliche Pics mit Psalm und ihrem Töchterchen True (2), auch TuTu genannt. Darauf ist die Zweijährige in verschiedenen Kostümen zu sehen, wie sie mit ihrem Cousin kuschelt. "Herzlichen Glückwunsch an TuTus Baby", kommentierte Khloe die knuffigen Bilder.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Neffen Psalm West

Instagram / khloekardashian Psalm West und True Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson und Psalm West

Instagram / khloekardashian True Thompson und ihr Cousin Psalm West



