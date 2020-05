Im vergangenen April gab es überraschende News von Adele (32): Nach sieben Jahren Ehe hatten sie und ihr Mann Simon Konecki sich getrennt. Ihre Fans stimmte das Liebes-Aus zwar traurig, doch viele hatten die Hoffnung, dass die Musikerin die Ereignisse in herzzerreißenden Balladen auf ihrem neuen Album verarbeiten würde. Doch jetzt wird bekannt: Adele möchte ihren Ex dabei in kein schlechtes Licht rücken!

"Adele möchte nicht, dass Simon leidet oder auf der Platte gedemütigt wird. Sie hat die Beziehung genossen und sie sind beide sehr stolz auf ihren Sohn", offenbart nun eine Quelle gegenüber The Sun. Das ehemalige Paar habe es geschafft, sich im Guten zu trennen, und die Künstlerin möchte ihr gutes Verhältnis nicht gefährden. Auch ihr gemeinsames Kind solle mit den Lyrics nicht in ihre Probleme hineingezogen werden: "Sie möchte nicht, dass Angelo etwas über ihre Schwierigkeiten mitbekommt."

Wann genau Adele ihr neues Album auf den Markt bringen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Eine Aussage in einem Instagram-Livestream versetzte ihre Community vor einigen Tagen allerdings in Sorge: "Mann, es ist 2020 – es sieht nicht so aus, als ob alles wie geplant laufen wird." Ob sie sich dabei auf ihren kommenden Release bezogen hat, bleibt unklar.

