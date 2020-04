Herbe Enttäuschung für die Fans von Adele Adkins (31)! Im Januar hatte die Musikerin mit ihren Followern die wohl erfreulichste Botschaft seit Langem geteilt: Nach einer Durststrecke von fünf Jahren kündigte sie endlich ein neues Album an! Ihr Management bestätigte daraufhin, dass die Bewunderer der Balladen-Queen noch dieses Jahr mit der neuen Platte rechnen könnten. Von diesem Versprechen und der damit verbundenen Hoffnung müssen sich die Zuhörer möglicherweise jedoch verabschieden...

In einem Instagram-Livestream gab Adele einige Worte von sich, aufgrund derer ihre Follower nun befürchten, wohl erst im nächsten Jahr mit neuen Tracks rechnen zu können: "Mann, es ist 2020 – es sieht nicht so aus, als ob alles wie geplant laufen wird", entfuhr es der Songwriterin, als sich technische Probleme während der Video-Übertragung bemerkbar machten und spielte wohl auch auf das diesjährige Katastrophenjahr allgemein an. In dieses Statement interpretierte ihre Community allerdings auch die Verschiebung der versprochenen Veröffentlichung.

"Adele hat angedeutet, dass wir 2020 keine neue Musik bekommen werden. Es war tatsächlich schmerzhaft, das mit anzusehen", lautete nur eine Twitter-Reaktion auf den bedauerlichen Verlauf des Streams. Noch hat die Künstlerin nicht explizit Stellung zu einer Terminänderung des Album-Release bezogen.

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige

Getty Images Adele Adkins, Musikerin

Anzeige

Getty Images Adele bei den Grammys 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de