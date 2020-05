Das tickt Claudia Norberg (49) anders als ihr Ex! Für Michael Wendler (47) spielt das Alter in der Liebe keine Rolle: Nach der gescheiterten Ehe mit Claudia ist der Schlagersänger nun glücklich mit Laura Müller (19) zusammen und sogar verlobt – und das trotz eines Altersunterschieds von fast 30 Jahren. Claudia hat da andere Vorstellungen: Sie will keinen jüngeren Partner und schießt deswegen einen möglichen Liebes-Kandidaten ab!

Bei Match! Promis auf Datingkurs hatte die Blondine ihr erstes Date seit 29 Jahren. Das Rendezvous mit ihrem Favoriten Benjamin verlief auch vielversprechend, doch eine Sache störte die Mutter einer Tochter: Er ist Mitte dreißig – und damit viel zu jung für die Ex-Dschungelcamperin. Benjamin versuchte sie davon zu überzeugen, dass das Alter nur eine Zahl sei, doch Claudia ließ sich nicht umstimmen! "Wenn ich mit einem 35-Jährigen eine Partnerschaft eingehe, dann denke ich, dass das nicht für Lange ist. Er hat noch einen Kinderwunsch und ich nicht. Ich will nicht noch einmal Mutter werden", erklärte sie im Nachhinein.

Mittlerweile hat die Wahl-Amerikanerin aber einen Mann gefunden, der ihren Vorstellungen entspricht. Vor mehreren Wochen verriet sie im RTL-Interview, dass sie wieder verliebt sei: "Er ist Chef und Pilot einer Privatjet-Airline und deswegen hat er auch die Möglichkeit, hierher zu kommen, also eigentlich der ideale Mann für mich."

Anzeige

Action Press/Defrance; United Archives GmbH/ActionPress Collage: Michael Wendler, Laura Müller und Claudia Norberg

Anzeige

RTL II Claudia Norberg bei "Match! Promis auf Datingkurs"

Anzeige

RTL II Sebastian Fobe, Claudia Norberg, Sarah Knappik und Marcellino Kremers



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de