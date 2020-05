Nach fast einem halben Jahr ist ihre Reise bei Sturm der Liebe zu Ende: Anna Lena Class ist aus der beliebten ARD-Telenovela ausgestiegen! Am 10. Dezember war die Schauspielerin das erste Mal in ihrer Rolle als Nadja Holler zu sehen. Sie kam als alte Bekannte von Tim Degen (Florian Frowein, 32) an den Fürstenhof und brachte ihn und Franzi (Léa Wegmann, 29) durch Intrigen auseinander. Jetzt aber kam die polarisierende Figur in der Serie bei einem schweren Unfall ums Leben.

Vergangene Woche lief die letzte Szene mit Anna Lena bei "Sturm der Liebe": Nachdem aufgeflogen war, dass sie versucht hatte, ihren Mord an ihrem Ex-Ehemann Dirk (Markus Pfeiffer) ihrem jetzigen Mann Tim anzuhängen, lief sie davon – ihr Gatte und Franzi liefen ihr nach. Nach einer Verfolgungsjagd und einer kurzen Rangelei mit Franzi stolperte Nadja ohne Fremdeinwirkung, schlug mit dem Kopf unglücklich auf einem großen Stein auf und blieb schwer verletzt am Waldrand liegen. Franzi versuchte noch Hilfe zu rufen – allerdings zu spät: Nadja verstarb noch in den Armen von Tim. Nicht ohne eine letzte Gemeinheit: In ihren letzten Worten behauptete sie, von Franzi geschubst worden zu sein. Worte, die Tim und Franzi in den folgenden Episoden vor eine schwere Probe stellen werden.

Wie es bei den Dreharbeiten hinter den Kulissen aussah, sieht man auf dem offiziellen Instagram-Account von "Sturm der Liebe": "Nadjas Tod. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen zum Dreh von Nadjas Tod", steht dort zu einem kurzen Video.

ARD/Christof Arnold Léa Wegmann und Anna Lena Class, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Florian Frowein bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Anna Lena Class, Florian Frowein und Léa Wegmann



