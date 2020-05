So sehr hing Angelina Jolie (44) an ihrer Mutter! Nachdem bei Marcheline Bertrand (✝56) Eierstockkrebs diagnostiziert worden war, verstarb die Schauspielerin 2007 im Alter von nur 56 Jahren. Wie Angelina in der Vergangenheit schon oft betont hat, war der Verlust ihrer Mutter für sie extrem schmerzhaft, da die beiden eine ganz besondere Bindung hatten. Passend zum Muttertag erinnert sich die "Maleficent"-Darstellerin an Marcheline zurück.

Angelina war 31 Jahre alt, als ihre Mutter ihr Leben verlor. "Wenn ich an die Zeit zurückdenke, merke ich, wie sehr mich ihr Tod verändert hat", erklärt die Hollywood-Beauty in einem Gespräch mit der New York Times. Sie fühlte sich damals plötzlich völlig unbehütet: "Die Liebe, Wärme und die sanfte Umarmung der Mutter zu verlieren ist, als ob jemand eine Schutzdecke wegreißt."

Angelinas Vater Jon Voight dürfte für die Brünette damals keine große Stütze gewesen sein, denn sie hatten jahrelang ein sehr schlechtes Verhältnis zueinander. Der berühmte Schauspieler war von 1971 bis 1989 mit Marcheline verheiratet und war ihr während der Ehe untreu: "Dass mein Vater eine Affäre hatte, hat ihr Leben komplett verändert. Es hat ihren Traum eines Familienlebens in Flammen aufgelöst", erklärt Angelina.

Getty Images Marcheline Bertrand, Angelina Jolie und Jacqueline Bisset im Juli 2001 in West Hollywood

Getty Images Jacqueline Bisset und Marcheline Bertrand im Juli 2001 in Hollywood

Getty Images Angelina Jolie im Oktober 2019



