Gwen Stefani (50) und Blake Shelton (43) planen ihre gemeinsame Zukunft. Nachdem sich die Musikerin von ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (54) scheiden ließ, fand sie in dem Country-Star einen neuen Partner an ihrer Seite. Seit 2015 gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben und zeigen sich ihren Fans regelmäßig total verliebt im Netz. In ihrer Beziehung möchten sie jetzt den nächsten Schritt wagen – und kaufen sich ihr erstes gemeinsames Haus.

Laut dem Magazin Variety soll das Anwesen in San Fernando Valley in Los Angeles stehen. Das Pärchen habe für ihre eigenen vier Wände stolze 13,2 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das entspricht ungefähr zwölf Millionen Euro. Bei diesem Preis hat die Bude natürlich auch einige Extras: Neben einer Garage für vier Autos, einem Heimkino und einer Außenküche, dürfen auch ein Outdoor-Pool und ein eigenes Spa nicht fehlen. Das Haus soll eine Gesamtfläche von 1.200 Quadratmeter haben, insgesamt ist das Grundstück 6.000 Quadratmeter groß.

Ob bei den beiden auch bald eine Verlobung ansteht? Zumindest vor einigen Monaten spekulierten Fans schon über einen möglichen Antrag, nachdem die Frontsängerin von No Doubt ein ziemlich verdächtiges Schmuckstück trug. Diese Gerüchte dementierte Gwen damals jedoch: "Es mag sich zwar um einen echten Ring handeln, sogar einen echten Diamanten, aber es ist kein Ehering. Nein, nein", erklärte die Blondine gegenüber E! News.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton in Los Angeles

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani



