Bei Angelina Pannek (28) macht sich die Schwangerschaft mittlerweile bei ihrer Ausdauer bemerkbar. Schon bald soll das Kind der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin und ihrem Mann Sebastian Pannek (33) das Licht der Welt erblicken. Die Influencerin befindet sich schon im neunten Monat. Durch den demgemäß ziemlich großen Babybauch lastet aber auch deutlich mehr Druck auf ihrer Lunge. Das macht sich nun vor allem im Alltag bemerkbar: Angelina ist schnell außer Atem.

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama ein Video, das sie zeigt, wie sie im Wald mit ihren zwei Hunden spazieren geht. Doch das stellt für sie mittlerweile keine leichte Aktivität mehr dar. "Ich merke, dass ich nicht mehr so viel schaffe zu laufen, jetzt am Ende." Nach 15 Minuten lasse ihre Kondition nach und sie sei außer Puste. Dennoch sieht die 28-Jährige die Situation ziemlich gelassen: "Das passt alles so."

Einer der Gründe für diese Gelassenheit dürfte wohl das erfreuliche Ergebnis des letzten Arztbesuches sein, denn ihrem Kind gehe es prächtig: "Der kleine Mann wurde untersucht, alles ist perfekt." Er wachse super und lege auch deutlich an Gewicht zu.

