Die Fans können aufatmen! Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und den damit einhergehenden Reiseverboten fürchteten viele Zuschauer zuletzt, dass auch einige TV-Produktionen unter den Regeln leiden und möglicherweise nicht wie gewohnt ausgestrahlt werden können. Vor allem hinsichtlich der Dreharbeiten zu Die Bachelorette, Das Sommerhaus der Stars und Co. wurde bereits wild spekuliert, ob ein Auslandsaufenthalt für Teilnehmer und Team überhaupt infrage kommt. Für das Sommerhaus gibt es jetzt endlich Gewissheit: Die Promi-Show wird nicht in Portugal, sondern in Deutschland gedreht.

"Es gibt so herrliche Sommerhäuser in Deutschland. Die Corona-bedingten Einschränkungen für unsere Produktionen sind einerseits ein großes Problem, aber auch eine kreative Herausforderung", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm jetzt gegenüber DWDL. Die Produktionsfirma Seapoint wolle die Sendung unter strenger Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen hierzulande produzieren, sodass die Fans nicht auf das alljährliche Battle der VIP-Paare verzichten müssen.

Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, welche Promis sich dem Kampf im neuen Sommer-Domizil stellen werden. Promiflash hat bereits im Februar einen Blick auf die auffälligsten Turteltauben der vergangenen Wochen geworfen. Gut möglich wäre zum Beispiel, dass sich Big Brother-Star Serkan Yavuz (27) und seine Liebste Carina Spack (23) dem Liebesabenteuer stellen werden.

TVNOW Die Sommerhaus-Stars beim Kennenlern-Essen

TVNOW / Max Kohr Benjamin Boyce und Kate Merlan in "Das Sommerhaus der Stars"

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm



