Im vergangenen November überraschte Peer Kusmagk (44) mit einem Geständnis: Jahrelang war er süchtig nach Alkohol, bis er schließlich 2014 trocken wurde. Täglich habe er bis zu drei Flaschen Wein und mehrere Schnäpse getrunken. Als er merkte, dass es so nicht mehr weitergehen kann, wies er sich selbst in eine Entzugsklinik ein. Nun kehrt der Schauspieler an den Ort zurück, an dem er seinen Kampf gegen die Alkoholsucht gewonnen hat.

Alleine der Weg durch den Wald zur Salus Klinik sei für den Ex-Dschungelcamp-Sieger sehr emotional gewesen, da ihn dies an die Zeit, die er dort verbracht habe, erinnere. In einem Interview mit RTL erzählt der Berliner, dass er durchaus Angst habe, rückfällig zu werden. Denn: Je mehr Zeit vergehe, umso mehr könne es sein, dass er sorglos mit seiner Sucht umgehe. "Und vielleicht könnte ich wieder denken: 'Ach, Mensch, ein Gläschen jetzt im Sonnenuntergang mit meiner Frau, das wäre doch eigentlich schön'", so Peer.

Ein möglicher Rückfall würde sich jedoch sehr negativ auf seine Familie auswirken. "Ich kriege dabei eine Gänsehaut, weil ich weiß, dass ich mein gesamtes Glück damit aufs Spiel setzen würde", gesteht der Mann von Janni Kusmagk (29) unter Tränen.

