Warum will Claudia Norberg (49) unbedingt zur Hochzeit ihres Ex-Mannes Michael Wendler (47) und dessen neuer Freundin Laura (19)? Noch in diesem Jahr werden der Schlagerstar und seine Liebste vor den Traualtar treten. Im Rahmen einer großen Zeremonie wollen sich die Verlobten das Jawort geben – und das will sich die einstige Ehefrau des Sängers auf keinen Fall entgehen lassen. Claudia würde ihre Tochter Adeline Norberg gern zur Feierlichkeit begleiten!

"Für mich wäre es etwas ganz ganz Tolles, wenn wir eine Patchwork-Familie sein könnten, wo wir uns alle miteinander verstehen und gut miteinander auskommen", erklärte Claudia gegenüber RTL. Die 49-Jährige wäre an diesem besonderen Tag zu gern die Begleitung von Adeline, der gemeinsamen Tochter vom Wendler und ihr. Für den "Egal"-Interpreten ein eher außergewöhnlicher Wunsch, den er nicht ganz nachvollziehen kann: "Der Gedanke ist schon sehr interessant", umschrieb der 47-Jährige die Situation.

Während dem Schlagerstar offenbar noch klare Worte dazu fehlen, nimmt Laura der ehemaligen Gattin ihres Zukünftigen prompt den Wind aus den Segeln: Für Claudia wird es keine Einladung zur Heirat geben! Der Wunsch, bei der Trauung des Ex-Mannes dabei zu sein, sei für die Influencerin eine besonders absurde Vorstellung, die sie nicht nachvollziehen könne.

