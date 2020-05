Pietro Lombardi (27) muss sich wohl keine Geldsorgen machen! Der DSDS-Sieger von 2011 ist schon lange nicht mehr nur als Sänger tätig: Seit einigen Jahren investiert er sein Geld unter anderem in Immobilien. Darüber hinaus ist er durch seinen DSDS-Juryposten auch regelmäßig im TV zu sehen. Durch all' diese Beschäftigungen kann am Ende des Monats auch schon mal eine Summe in Millionenhöhe auf Pietros Konto fließen!

In einem Interview mit dem YouTuber Kevin Wolter erzählte der "Señorita"-Interpret: "In einem richtig guten Monat kann ich eine Million verdienen." In der Regel würden seine Einnahmen aber zwischen 100.000 und 200.000 Euro im Monat schwanken. Besonders überraschend erklärte Pietro, dass er durch die Musik sogar am wenigsten verdiene. Der 27-Jährige gibt sein hart erarbeitetes Geld aber auch gerne aus: So könnten im Monat bis zu 50.000 Euro auch mal schnell wieder weg sein, fügte er hinzu

Neben seiner Karriere widmet Pietro aber auch seinem kleinen Sohn Alessio viel Zeit und Aufmerksamkeit. Regelmäßig teilt er Aufnahmen im Netz, auf denen er seine Papa-Sohn-Momente festhält. Vor Kurzem veröffentlichte er sogar einen Song, "Kämpferherz", über den Vierjährigen.

Getty Images Pietro Lombardi beim VIVA Comet Awards in Oberhausen im Mai 2011

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi beim DSDS-Recall in Sölden



