Pascal Kappés (29) reagiert auf die potenzielle Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme seiner Exfrau! Gerade erst wurden die Promis bekannt gegeben, die im Juni angeblich an dem Format teilnehmen werden. Auch Denise Kappès (29) und Henning Merten sollen sich demnach dieser Herausforderung stellen und in verschiedenen Matches beweisen, wie gut sie als Team funktionieren. Doch was sagt Pascal dazu, die Mutter seines Sohnes und deren neuen Partner möglicherweise bald zusammen im TV zu sehen?

Zwar wurden die Teilnehmer vom Sender bisher noch nicht offiziell bestätigt. Würde das Paar aber tatsächlich bei "Das Sommerhaus der Stars" teilnehmen, wäre der 29-Jährige alles andere als begeistert. Gegenüber Promiflash erklärte Pascal in einem kurzen Statement: "Ich glaube, dass es den beiden nicht guttut, ins Sommerhaus einzuziehen."

Neben der YouTuberin und dem Ex von Anne Wünsche (28) sollen auch diese sieben Paare mit an Board sein: Iris Klein (52) und ihr Mann Peter, Caro und Andreas Robens, Marc Terenzi (41) und seine Freundin Viviane Ehret-Kleinau, sowie Almklausi (50) und seine Frau Maritta Krehl. Und auch Annemarie Eilfeld (30) und ihr Freund Tim Sandt, Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (23) sowie Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (29) sollen sich dem Abenteuer stellen.

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés im April 2018

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten

Anzeige

Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von Cirque du Soleil-Totem



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de